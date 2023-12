Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euronext: 64 entrées en Bourse en 2023, espoirs pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 29/12/2023 à 09:52









(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé vendredi avoir enregistré 64 nouvelles introductions en Bourse cette année, confirmant ainsi sa domination sur le segment européen des mises sur le marché.



Au total, les entreprises ayant effectué leurs débuts sur ses sept places ont levé 2,5 milliards d'euros en 2023, pour une capitalisation boursière cumulée de quelque 50 milliards d'euros, soit 40% des IPO réalisées cette année sur le Vieux Continent.



L'entrée la plus remarquable revient au groupe espagnol de construction et de gestion d'infrastructures Ferrovial, qui s'est introduit sur Euronext Amsterdam après avoir délocalisé son siège social aux Pays-Bas.



Depuis son IPO, bouclée en juin dernier, le titre a progressé de plus de 10%.



Autre transaction réussie, celle du groupe américain de cosmétiques et de parfums Coty, qui gagne lui aussi 10% en Bourse depuis sa première cotation réalisée sur Euronext Paris, en septembre.



Après des débuts tonitruants, dans le cadre d'une opération de 8,8 milliards de dollars suite à sa scission d'avec Solvay, le cours de Syensqo s'est lui replié de 7% depuis ses premiers bas en Bourse, début décembre.



D'après des données publiées par le cabinet de conseil EY, 136 IPO ont été menées à bien cette année en Europe, représentant un montant cumulé de 12,9 milliards de dollars, soit une baisse de 32% en valeur par rapport à 2022.



Le spécialiste de l'audit dit espérer une ré-acélération du marché en 2024, alors que de nombreux gouvernements prennent des mesures visant à dynamiser les marchés financiers



'Face à une politique monétaire qui se stabilise, les candidats à la bourse pourrait se préparer à des fenêtres plus favorables sur l'année 2024', commente Franck Sebag, associé EY.



Avec ses sept places boursières d'Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Oslo, Milan et Paris, Euronext dit être le premier 'pool' de liquidités en Europe, avec environ 25% des transactions sur actions traitées sur ses plateformes.



Le groupe dit accueillir actuellement 1900 émetteurs sur ses marchés boursiers, soit l'équivalent de 6.600 milliards de capitalisation.





