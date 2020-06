Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : +5,1% à 87,5E, +54% sur en 3 mois Cercle Finance • 19/06/2020 à 18:44









(CercleFinance.com) - Euronext s'envole de +5,1% à 87,5E pour parachever une ascension de +54% sur en 3 mois. Gare au 'M' baissier avec ce retracement du zénith des 88E/88,7E des 18 et 19 mai dernier en cas d'enfoncement du support des 78,7E des 11 et 12 juin car le titre pourrait chuter vers 67,8E, le plancher du 21 avril.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -35.02% EURONEXT Euronext Paris +5.11%