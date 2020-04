Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurogroupe-Le Maire exhorte à trouver dans les 24h un accord Reuters • 08/04/2020 à 14:33









PARIS, 8 avril (Reuters) - Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a exhorté mercredi les ministres de la zone euro à trouver un accord dans les 24 heures sur les mesures à prendre pour faire face aux conséquences économiques de la crise du coronavirus, prévenant qu'un échec était "impensable". "Je ne veux pointer du doigt personne parce que je pense que ce serait totalement inutile et parce que je crois profondément (...) que notre responsabilité politique est d'aboutir à un accord dans les 24 heures, un échec est impensable", a-t-il déclaré lors du compte rendu du conseil des ministres à l'Elysée. "Nous mettrons (...) tout notre poids dans cette bataille pour parvenir à un accord", a-t-il ajouté au lendemain de l'échec d'une première série de discussions ( ). (Henri-Pierre André et Marine Pennetier)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.