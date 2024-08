Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurofirst-300 : double record intraday/clôture information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 18:28









(CercleFinance.com) - Eurofirst-300 établit un double record intraday/clôture à 2.089 et 2.082,5.

L'indice va t'il échapper à un quadruple-top après 2.081 le 16 mai, 2.084 le 7 juin, 2.081 le 12 juillet et 2.081 le 29 août ?

Et quelle remontée depuis le plancher des 1.900Pts du 5 août : 17 séances de hausse sur 18 (avec un seul repli de -0,4% le 20 août, malgré un 'plus haut' par rapport à la veille').

Un tel ratio de 17 sur 18 semble 'venu d'ailleurs' et le record qui conclut cette incroyable série semble presque téléguidé.

Après une série d'oscillations entre 2.030 et 2.080 durant 3 mois (à part l'accident du 5 août), l'Eurofirst pourrait se diriger vers 2.130Pts.







