Eurofins : vers une rechute sous 100E après record à 104,9E?

(CercleFinance.com) - Eurofins vient d'inscrire un nouveau record absolu à 104,9E mais le cours matérialise un avalement baissier vers 101,5E dans la foulée: le titre s'achemine vers une rechute sous les 100E et pourrait tester le support des 95,5E dans la foulée.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris -2.60%