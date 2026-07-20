Eurofins va acquérir des services d'Element Materials Technology en Amérique du Nord

Eurofins EUFI.PA a annoncé lundi avoir conclu un accord pour acquérir les services d'analyse dans les sciences de la vie d'Element Materials Technology en Amérique du Nord, pour une valeur d'entreprise de 400 millions de dollars (349,62 millions d'euros).

Le réseau d'Element Materials Technology en Amérique du Nord repose sur 27 laboratoires et réalise des essais sur des produits biopharmaceutiques, des essais environnementaux et des essais alimentaires, précise un communiqué d'Eurofins.

L'opération devrait être conclue au quatrième trimestre 2028, selon le communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)