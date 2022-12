Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins: une solution de stockage du carbone dans les sols information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 09:43









(CercleFinance.com) - Eurofins a annoncé lundi le lancement d'une solution d'analyse agricole visant à favoriser la mise en oeuvre de pratiques plus durables au sein du secteur.



Ce nouvel outil, baptisé 'Soil Carbon Check', est censé permettre aux agriculteurs d'obtenir des informations relatives au niveau de stockage du carbone dans leur sols.



Dans un communiqué, le géant français de la bio-analyse souligne que son initiative s'inscrit dans le prolongement des ambitions de la COP-21 de Paris, qui vise à augmenter chaque année de quatre millième le stock de carbone présent dans les sols agricoles.



Ce chiffre résulte d'un calcul qui établit que l'ensemble des émissions annuelles de CO2 dues aux activités humaines représente, au niveau mondial, l'équivalent d'un quatre millième du stock de carbone des sols de la planète.



Selon ce schéma, un stockage annuel de 4 pour 1000 sur toute la profondeur des sols compenserait alors l'ensemble de ces émissions.



En plus de ces données, l'offre 'Soil Carbon Check' fournit aux agriculteurs des informations ayant trait à la quantité de carbone présente dans leurs sols, ainsi qu'à sa stabilité, tout en suivant son évolution au fil du temps, ajoute le groupe.



Eurofins souligne que ce produit vient s'ajouter à sa suite 'Soil Health Solutions' qui permet d'optimiser les activités d'arrosage et de mieux comprendre la biodiversité des sols et leurs caractéristiques physiques.





