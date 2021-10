Eurofins: une forte croissance trimestrielle mais qui reste inférieure aux attentes

(AOF) - Eurofins plonge de près de 6% aujourd'hui au CAC 40, à 105,16 euros par action, dans la foulée de son point d'activité trimestriel. Si la croissance est resté solide au troisième trimestre 2021, elle n'a pas été aussi importante qu'attendu par les analystes. En effet, le chiffre d'affaires total a atteint 1,63 milliard d'euros, soit une progression de 14,6% (+11,7% en organique), alors que Goldman Sachs misait sur 1,704 milliard, c'est-à-dire une croissance de 20,6%.

De plus, la croissance des activités principales (hors covid) a ralenti à 9% sur un an, après +17% au premier semestre, "suggérant que les effets de rattrapage s'estompent", écrit la banque dans une note d'analyse.

Le spécialiste du diagnostic in-vitro a également vu sa rentabilité reculer, sans donner cependant de chiffres. "On observe un changement progressif dans le mix de la demande, avec une plus grande proportion de tests antigéniques et de tests nécessitant davantage de coûts d'échantillonnage et de logistique, ce qui a contribué à un niveau de marge d'EBITDA inférieur à celui des trimestres précédents", a expliqué le groupe.

Eurofins a bien revu à la hausse son objectif de chiffre d'affaires covid-19 de 1 milliard d'euros à 1,2 milliard d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2021, conformément aux attentes de Goldman Sachs, mais il affirme dans le même temps que "l'évolution future de la pandémie et les mesures gouvernementales associées restent difficiles à prévoir".

Pourtant, dans l'ensemble, les revenus des tests cliniques et des réactifs Covid-19 se sont maintenus à des niveaux jugés élevés et conformes aux attentes des analystes, générant un peu plus de 300 millions d'euros sur le trimestre, pour un total d'environ 1,05 milliard d'euros sur neuf mois.

Enfin, en incluant les revenus additionnels anticipés liés au covid, Eurofins a révisé à la hausse son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2021 à 6,35 milliards d'euros, et a maintenu ses objectifs d'EBITDA et de cash flow. Goldman Sachs table pour sa part sur des revenus de 6,69 milliards d'euros (+5,2% par rapport au consensus) et un EBITDA ajusté de 1,98 milliard d'euros (+12,2% par rapport au consensus).

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.