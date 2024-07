Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurofins: une enquête lancée sur le rachat de Cellmark en GB information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 10:58









(CercleFinance.com) - L'autorité britannique de la concurrence a déclaré jeudi qu'elle avait lancé une enquête sur le rachat par Eurofins de l'entreprise britannique Cellmark, une opération dont elle dit craindre les répercussions en matière de concurrence sur le marché.



Afin de l'aider dans son évaluation, la CMA (Competition and Markets Authority) a indiqué qu'elle solliciterait l'éclairage de toutes les parties intéressées par la transaction jusqu'au 1er août, avant de décider de lancer ou non une enquête formelle dite de 'phase 1' le 13 septembre prochain.



Cellmark, une société basée au sud d'Oxford, propose des tests génétiques dans le cadre de procédure judiciaire, comme des tests de paternité, mais aussi des services de dépistage des drogues et de l'alcool.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC 48,82 EUR Euronext Paris +1,08%