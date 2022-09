Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins: un test génétique préimplantatoire non-invasif information fournie par Cercle Finance • 28/09/2022 à 09:48









(CercleFinance.com) - Eurofins a annoncé mercredi le lancement d'un nouveau test génétique préimplantatoire non-invasif pour les aneuploïdies, un diagnostic qui permet d'identifier les anomalies chromosomiques chez les embryons.



Le spécialiste de la bio-analyse souligne que la technologie dénommée 'PGT-A' joue un rôle important dans la procréation médicale assistée en aidant les médecins à évaluer la composition chromosomique des embryons issus d'une fécondation in vitro (FIV) et à déterminer les anomalies susceptibles d'entraîner des complications pendant la grossesse.



Eurofins précise que l'outil diagnostic non-invasif (niPGT-A) qui a été mis au point par sa filiale italienne Eurofins Genoma permet aux centres de fertilité de disposer d'une alternative précise au test PGT-A traditionnel, tout en évitant la nécessité d'avoir recours des biopsies sur les embryons.





