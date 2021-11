Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : un test contre le variant sud-africain information fournie par Cercle Finance • 29/11/2021 à 08:18









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific fait part du lancement de kits RT PCR pour la détection rapide du B.1.1.529, la nouvelle variante du SARS-CoV-2 récemment identifié en Afrique australe, et caractérisé par un nombre particulièrement élevé de mutations de la protéine spike. 'Des mutations similaires trouvées dans des variantes comme le Delta et l'Alpha ont été associées à des taux d'infection accrus et à une résistance potentielle aux anticorps destinés à bloquer l'infection', précise le groupe de bio-analyse. Eurofins ajoute que son GSD (Gold Standard Diagnostics) NovaType Select P681H 'peut différencier le variant B.1.1.529 du variant Delta actuellement dominant et être utilisé comme un test de dépistage à grande échelle pour les échantillons PCR positifs'.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +2.44%