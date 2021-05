Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : un séquençage renforcé face aux variants Cercle Finance • 25/05/2021 à 09:39









(CercleFinance.com) - Eurofins a annoncé mardi un renforcement de ses capacités en matière de séquençage de génome face à la multiplication jugée préoccupante des variants du Covid-19. Depuis le lancement, en décembre dernier, de son service de séquençage intégral du génome viral du SARS-CoV-2, le groupe dit avoir analysé plus de 125.000 échantillons du coronavirus issus de 23 pays. Au total, depuis le début de la pandémie, ce sont quelque 24 millions de tests PCR qui ont été réalisés par le spécialiste de la bioanalyse. Grâce à ses récents investissements, Eurofins se dit désormais en mesure de boucler les séquences de génome en cinq jours, avec une capacité estimée à quelque 35.000 génomes par semaine.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +1.21%