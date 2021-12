Eurofins: un nouveau test pour l'analyse des contaminations information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 09:18

(CercleFinance.com) - Eurofins a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle plateforme destinée aux tests rapides alimentaires et environnementaux.



Ce lecteur à flux latéral, conçu pour les applications de tests sur le terrain, repose sur un système d'imagerie multi-cible permettant des tests sur les allergènes, les OGM, le glyphosate et les toxines d'algues.



Le dispositif, baptisé 'RapidScan ST5-W', peut être utilisé aussi bien en laboratoire que sur le terrain, où des résultats rapides sont souvent requis pour l'analyse de contamination.



Il permet d'identifier d'éventuelles traces de gluten (allergène), de maïs, soja et canola (OGM), de pesticides et de toxines dans l'eau potable et l'eau douce.



D'autres validations suivront en 2022, précise Eurofins, qui prévoit d'ajouter plus de 20 allergènes et des capacités supplémentaires en matière de tests rapides pour les OGM.



A noter que le système affiche une capacité de stockage allant jusqu'à 5000 résultats de test.