Eurofins : un nouveau test approuvé par les britanniques

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce être désormais un fournisseur agréé pour les britanniques pour les tests PCR des jours 2 et 8 avec Eurofins Covid Testing Services (ECTS). ' Les tests des jours 2 et 8 sont une exigence obligatoire du gouvernement britannique pour toute personne arrivant au Royaume-Uni en provenance de pays de la liste orange et rouge ' indique le groupe. Le groupe a lancé récent le kit PCR de test à domicile d'Eurofins. Il a été également approuvé par le gouvernement. ' L'ECTS garantit que les tests PCR sont rapides, fiables, abordables et accessibles à tous grâce à des kits de test à domicile faciles à utiliser, accrédités par l'UKAS et approuvés par le gouvernement ' rajoute la direction.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +2.26%