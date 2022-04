Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : triple échec sous les 100E information fournie par Cercle Finance • 12/04/2022 à 17:41









(CercleFinance.com) - Eurofins valide un triple échec sous les 100E: la correction s'enclenche sous forme d'un 'gap' sous les 97,84E et pourrait se prolonger rapidement vers 93,9E, ex-zénith du 18 mars puis support oblique court terme.

Le principal support demeure 88E à court terme, un niveau 'médian' depuis le 1er janvier.





