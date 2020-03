Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : teste le support des 450 E Cercle Finance • 06/03/2020 à 11:38









(CercleFinance.com) - Eurofins chute de -6% ce matin et pourrait enfoncer le support des 450E. La valeur est passé en dessous de ce niveau dans la matinée Le palier de soutien qui remonte au 5 et 11 novembre est fixé à 450 E. Eurofins scientific a publié mercredi dernier au titre de l'année écoulée un BPA (à normes comptables constantes) en baisse de 11% à 11,26 euros.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIF Euronext Paris -7.43%