Cercle Finance • 07/12/2020 à 10:15
Eurofins : test nasal couvert par l'assurance aux Etats-Unis









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce que son test nasal PCR à domicile de la Covid-19, autorisé par la FDA, est désormais couvert par les programmes publics Medicare et Medicaid, ainsi que par les fournisseurs d'assurance commerciale, aux Etats-Unis. Disponible via la société de tests de santé à domicile d'Eurofins, Clinical Enterprise, via sa ligne d'activité empowerDX, ce test peut être commandé en ligne par le consommateur et livré à domicile ou sur le lieu de travail. Les patients assurés par Medicare (retraités), Medicaid (démunis) ou d'autres assureurs santé valides, et répondants à des critères d'exposition à la Covid-19 et symptomatiques, pourront ainsi être testés sans rien avoir à débourser.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris -0.41%