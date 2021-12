Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : tente de rejoindre les 112E information fournie par Cercle Finance • 30/12/2021 à 10:15









(CercleFinance.com) - Sans surprise, étant un des meilleurs performers du CAC cette année, Eurofins finit l'année en beauté en tentant de rejoindre les 112E, l'ex-zénith du 20/10 et ex-plancher du 11/08.

Le dynamique haussière serait relancée au-delà de la résistance des 113,7E du 26/11.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +1.59%