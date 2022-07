Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : sursaut haussier vers 82,8E information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 15:08









(CercleFinance.com) - Eurofins bénéficie d'un sursaut haussier vers 82,8E et s'ouvre le chemin du comblement du 'gap' des 82,96E puis d'un retracement du zénith des 82,8E du 30 mai dernier





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +3.70%