Eurofins: second démenti aux accusations de MW

(CercleFinance.com) - Eurofins annonce la publication d'un second démenti, après celui du 25 juin dernier, aux allégations du fonds activiste Muddy Waters, qui dénonçait le 24 juin une confusion et des contradictions dans les états financiers du géant de la bioanalyse.



Le groupe français explique fournir, sur la base de documents publiquement disponibles, 'une information détaillée pour réfuter l'information fallacieuse et les accusations les plus flagrantes intentionnellement répandue par MW'.



'Eurofins traitera systématiquement tout domaine de préoccupation potentielle que ses principaux actionnaires lèveront et publiera les résultats de ses investigations', affirme la société, qui a l'intention d'informer le marché des progrès dans ces actions.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC 45,61 EUR Euronext Paris +3,21%