Eurofins : se redresse de +4% vers 76,5E, plancher à 72E ?

(CercleFinance.com) - Eurofins semble avoir trouvé un plancher vers 72E et se redresse de +4% vers 76,5E.

Il y a encore du chemin à accomplir avant de retracer l'ex-plancher des 79E du 8 mars, d'autant que le titre sous-performe largement le CAC40 depuis cette date.

Au-delà de 81,25E (plancher du 12 mai), Eurofins affrontera une grosse oblique baissière moyen terme qui gravite vers 92,5E actuellement.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +3.02%