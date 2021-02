EUROFINS SCIENTIFIC se mobilise pour fournir des auto-tests au Royaume-Uni

(AOF) - Eurofins Scientific a mis à contribution ses laboratoires britanniques couvrant diverses disciplines pour permettre le déploiement de tests Covid-19 auto-administrés, améliorant sensiblement la capacité de tests au Royaume-Uni. Les ressources combinées d'Eurofins Forensics, Eurofins Clinical Diagnostics et Eurofins Food & Water Testing permettront jusqu'à 350 000 tests par semaine, disponibles sous forme de kits de test à domicile, a indiqué le spécialiste de la bio-analyse.

Cette initiative verra près de 300 employés travailler 24/7 pour traiter les échantillons dans cinq laboratoires, qui font partie des centres de tests diagnostiques et scientifiques les plus importants du pays. Les résultats sont envoyés électroniquement, et peuvent également être accompagnés d'un certificat de voyage, pour les personnes devant effectuer des trajets internationaux impératifs.

Les kits de test à domicile peuvent être expédiés dans des hôtels, des lieux d'auto-isolement et de quarantaine. Les résultats sont communiqués dans les 12 à 24 heures et peuvent être utilisés en complément des documents requis pour les déplacements dans l'ensemble du Royaume-Uni. Eurofins figure sur la liste gouvernementale des fournisseurs de services de tests Covid-19 approuvés.

Le déploiement des tests au Royaume-Uni fait suite à d'importantes dépenses en capital et investissements de R&D par la société mère Eurofins Scientific, un chef de file mondial de la bioanalyse.

Eurofins a renforcé ses capacités pour fournir 20 millions de tests Covid-19 par mois à l'échelle mondiale. Le groupe a mis en place un vaste réseau de tests PCR et traités plus de 10 millions de tests PCR à ce jour dans ses propres laboratoires.

Le groupe s'appuie sur ses kits de test NovaPrime développés en interne, qui sont également distribués à d'autres laboratoires de tests PCR au niveau mondial, ainsi que des tests NGS et PCR pour l'identification rapide de nouveaux variants.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- 1er mondial, créé 1987, de la bio-analyse pour les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques, les tests environnementaux et les services en agrosciences et l'un des acteurs émergents des diagnostics cliniques;

- Montée en puissance internationale de l'activité, de 4,65 Mds€, la France ne représentant plus que 20 % des ventes derrière l'Amérique du nord pour 33,2 % et devant l'Allemagne pour 11,3 %, le Benelux pour 6,6 %, la Scandinavie pour 6,4 %, le Royaume-Uni et l'Irlande pour 6,3 % et le reste du monde pour 15,8 % ;

- Groupe organisé en 3 divisions, les produits alimentaires, la biotechnologie et les tests environnementaux ;

- Modèle d'affaires de partenariat stratégique avec l'industrie pharmaceutique dans la découverte de médicaments à partir de technologies déterminant métabolisme et toxicité des candidats médicaments et d'une base de données BioPrint couvrant 2 500 médicaments ;

-- Capital contrôlé par la famille fondatrice Martin (33,8 % du capital et plus de 50 % des droits de vote), Gilles Martin étant directeur général

- Solidité financière -680 M€ d'autofinancement libre et 1,2 Md€ de trésorerie à fin juin.

=/ Enjeux /=

- Stratégie fondée sur trois piliers : la décentralisation des entités opérationnelles -800 laboratoires dans 47 pays, le lancement de laboratoires ou « start-ups » (plus de 100 depuis le début du programme en 2014) et les acquisitions ;

- Stratégie d'innovation intégrée au modèle d'affaires :

- élargissement des applications des plateformes, notamment les tests kinases et l'offre du service 'Integraed Drug Discovery » ;

- partenariats, notamment avec l'université de Poitiers dans le modèle de microbiota intestinal,

- Stratégie environnementale :

- Impact sur les revenus du lancement en Amérique du nord et en Europe des test de dépistage de coronavirus sur les surfaces et chez les humains ;

- Retombées des investissements de R&D en tests pharmacologiques destinés aux effets difficiles à évaluer sur les molécules ;

- Acteur incontournable, avec une légitimité scientifique et stratégique forte : portefeuille de 200 000 méthodes d'analyse ;

- Marché très porteur, en croissance de 5 %, en raison d'un environnement réglementaire et sanitaire toujours plus strict et de la récurrence des « scandales » alimentaires ;

- Activité en grande partie résiliente (75% des revenus) et fortes barrières à l'entrée, renforcées par l'ampleur de la base de données structurée sur laplateforme IT ;

=/ Défis /=

- Activité marquée par une forte saisonnalité, avec des débuts d'année poussifs, et forte sensibilité aux conditions climatiques rigoureuses;

- Impact de la pandémie :hausse de 9 % des revenus

- Réaction à la pandémie :

- Objectifs 2020-21 : chiffre d'affaires de 5 Mds€ puis de 5,45 Mds€ et bénéfice opérationnel de 1,1 Md€ puis de 1,25 Md€ ;

- Suspension du dividende.

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.