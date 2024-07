Eurofins Scientific, Sanofi, Virbac... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Clariane

Clariane annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant d'environ 237 millions d'euros qui fait suite à l'augmentation de capital réservée de 92,1 millions d'euros réalisée le 12 juin 2024. Le montant brut de l'augmentation de capital avec maintien du DPS (prime d'émission incluse) s'élève à plus de 237 millions d'euros et se traduit par l'émission de plus de 213 millions d'actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 1,11 euro.

Eagle Football

Olympique Lyonnais annonce l'acquisition du milieu de terrain belge Orel Mangala. Arrivé cet hiver en provenance de Nottingham Forest sous la forme d'un prêt, le joueur est désormais lié à l'OL jusqu'au 30 juin 2028. Montant de l'acquisition : environ 23,4 millions d'euros. L'écurie anglaise conserve également un intéressement de 10% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert. L'international belge vient de disputer l'Euro en Allemagne avec sa sélection nationale, éliminée en huitièmes de finale de la compétition par la France.

Engie

Google et Engie ont signé une série de nouveaux contrats d'achat d'électricité (cPPA ou Corporate Power Purchase Agreement) pour lesquels le second fournira plus de 118 MW d'énergie renouvelable au portefeuille d'infrastructures digitales du premier en Belgique. La firme américaine bénéficiera de la totalité de la production de quatre nouveaux parcs éoliens terrestres développés par Engie en Belgique, représentant une capacité totale de 26 MW.

Eiffage

Olivier Berthelot a réalisé toute sa carrière au sein du Groupe. Il a débuté en 1991 comme responsable de programme immobilier. Il a ensuite occupé des postes de management au sein des équipes de production d'Eiffage Construction, avant de devenir à partir de 2005 directeur de différentes filiales en Île-de-France.

Eurofins Scientific

Dans le prolongement de son communiqué de presse du 25 juin dernier en réponse au rapport de Muddy Waters (MW) sur Eurofins publié le 24 juin, Eurofins fournit des informations détaillées pour réfuter les accusations les plus flagrantes et les informations trompeuses diffusées intentionnellement par le vendeur à découvert MW, démontrant et soutenant l'opinion d'Eurofins selon laquelle l'ensemble des allégations et insinuations contenues dans le rapport de MW sont soit inexactes, soit non pertinentes, soit biaisées et/ou trompeuses.

Sanofi

L'Agence européenne des médicaments a approuvé Dupixent (dupilumab) pour le traitement d'entretien complémentaire de l'adulte atteint de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) non contrôlée, caractérisée par une éosinophilie sanguine élevée. Cette approbation concerne plus particulièrement les patients déjà sous traitement combinant un corticoïde inhalé (CSI), un bêta-2-agoniste de longue durée d'action (LABA) et un anticholinergique de longue durée d'action (LAMA), ou un LABA combiné à un LAMA dans le cas où les corticoïdes inhalés ne sont pas appropriés.

Virbac

Virbac annonce avoir finalisé l'acquisition des parts minoritaires de Globion, spécialiste indien des vaccins volaille. Portant ainsi sa participation à 100%, le spécialiste de la santé animale précise que cette opération fait suite à l'acquisition d'une prise de participation majoritaire de 74% dans la société réalisée le 1er novembre 2023. La société cible a été fondée en 2005, en tant que joint-venture entre Suguna Group, conglomérat avicole indien, et Lohmann Animal Health, spécialiste allemand des vaccins pour volailles.

VusionGroup

VusionGroup, spécialiste mondial des solutions de digitalisation pour le commerce physique, annonce que A.F. Blakemore & Son Ltd, l'un des plus importants commerçants de proximité du Royaume-Uni, va déployer les solutions de VusionGroup dans 130 magasins supplémentaires en 2024, après une première phase de déploiement réussie de 43 points de vente.En lien avec sa stratégie d'innovation, Blakemore Retail a fait le choix pour l'ensemble de ses magasins de la plateforme VusionCloud et de la solution Memory Pulse In-Store Analytics, afin de piloter sa performance commerciale.