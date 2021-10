Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins Scientific : relèvement de la prévision de chiffre d'affaires annuel information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 09:55









l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires à fin septembre, Eurofins Scientific indique tabler désormais sur un chiffre d'affaires de 6,35 milliards d'euros sur l'ensemble de 2021, en incluant des revenus Covid supplémentaires anticipés. (Crédits photo : Eurofins scientific - ) (CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires à fin septembre, Eurofins Scientific indique tabler désormais sur un chiffre d'affaires de 6,35 milliards d'euros sur l'ensemble de 2021, en incluant des revenus Covid supplémentaires anticipés. A 4,9 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe de services de bio-analyse sur les neuf premiers mois de 2021 a augmenté de 30,9% (+30,8% en organique), dont une croissance de 14,6% à 1,63 milliard (+11,7% en organique) sur le seul troisième trimestre. Au troisième trimestre, les activités coeur d'Eurofins ont réalisé une croissance organique d'environ 9%, tandis que les activités de tests cliniques et réactifs liés à la Covid-19 ont généré des revenus légèrement supérieurs à 300 millions d'euros. Malgré ce relèvement, le titre subit des dégagements ce matin, signant le plus fort repli du CAC 40.

