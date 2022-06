Eurofins Scientific, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du vendredi 17 juin 2022

(AOF) - Eurofins Scientific (-1,73% à 74,98 euros)

Le titre du spécialiste de la bio-analyse est pénalisé par Société Générale qui a dégradé sa recommandation d'Achat à Conserver avec un objectif de cours de 80,4 euros.

Points clés

- 1 er mondial, créé en 1987, de la bio-analyse intervenant dans les services biopharmacologiques, les produits alimentaires, les tests environnementaux, les diagnostics cliniques, les tests pour consommateurs et l’offre de technologies de tests pour industriels;

- Montée en puissance internationale de l’activité, de 6,7 Mds€, généré par l’Europe pour 20 % des ventes et l’Amérique du nord pour 32 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur le maillage des marchés par les laboratoires « spoke » de fourniture de tests simples et par les centres de compétence « hubs », sur l’innovation, sur la croissance externe et sur la propriété des actifs immobiliers ;

- Capital contrôlé par la famille fondatrice Martin (33 % du capital et plus de 50 % des droits de vote), Gilles Martin étant directeur général ;

- Solidité financière avec une dette nette stable à 2,2 Mds€, soit un effet de levier de 1,2, un autofinancement libre de 1 Md€ et 1,5 Md€ de disponiblités.

Enjeux

- Stratégie fondée sur trois piliers : l’autonomie des entités opérationnelles –900 laboratoires dans 54 pays, l’innovation et la pénétration du marché asiatique ;

- Stratégie d’innovation intégrée au modèle d’affaires : partenariats anciens et solides avec les institutions de recherche, donnant un avantage concurrentiel / étendue des bases de données BioPrint / support technologique LIMS au réseau de laboratoires et accompagnement des start-ups (201 en vingt ans) / renforcement de la cybersécurité ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone pour 2025 via : la généralisation de la mesure des émissions générées par chacun des sites / le recours aux crédits carbone, la participation au fonds Livelihood Carbon / la gestion circulaire;

- Légitimité scientifique et stratégique forte et portefeuille de + 300 000 méthodes d’analyse;

- Activité en grande partie résiliente (75% des revenus, hors Covid) et fortes barrières à l’entrée.

Défis

- Activité marquée par une forte saisonnalité, avec des débuts d’année poussifs et sensibilité aux conditions climatiques rigoureuses;

- Après la forte contribution de l’activité Covid (1,4 Md€ de revenus en 2021), montée en puissance attendue des marchés asiatiques, de la biopharmacie, des diagnostics in vitro, des sciences de la vie ;

- Intégration des 38 acquisitions réalisées en 2021 et des 8 réalisées en janvier-février 2022;

- Objectifs, rehaussés, y compris acquisitions : 2022 : chiffre d’affaires de 6,5 Mds€ et bénéfice opérationnel de 1,5 Md€ / 2023 : chiffre d’affaires de 6,55 Mds€ et bénéfice opérationnel de 1,58 Md€ / 2024 : chiffre d’affaires de 7,25 Mds€ ) et bénéfice opérationnel de 1,75 Md€ ;

- Suspension du dividende.

L’oncologie soutient les performances des laboratoires

L’oncologie a généré 163 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021 (sur un total pour l’industrie de 613 milliards), en hausse de 11,9 %, selon GlobalData. Sa croissance annuelle moyenne atteint 15,4 % sur les vingt dernières années. Ce segment, qui est de plus en plus compétitif, est dominé par quelques poids lourds tels que MSD (Merck & Co. Inc), Roche, BMS . L ’ immuno-oncologie, la spécialité qui tire ce marché depuis dix ans, soutient la recherche. GlobalData estime que ce segment pourrait atteindre 180 milliards en 2026. Les grands acteurs cherchent à se renforcer sur ce créneau. Pfizer a acquis récemment la biotech ­canadienne Trillium Therapeutics pour 2,3 milliards de dollars. Suite à cette opération, le groupe américain met la main sur deux molécules prometteuses dans le traitement du cancer du sang.