Eurofins Scientific, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du mardi 18 octobre 2022

Eurofins Scientific

Eurofins Scientific est à la remorque du CAC à la mi-journée. Le groupe français de laboratoires d'analyses cible toujours un chiffre d'affaires de 6,7 milliards d'euros et un Ebitda ajusté de 1,6 milliard d'euros. Le free cash flow est lui anticipé à 900 millions d'euros.

Points clés

- 1 er mondial, créé en 1987, de la bio-analyse intervenant dans les services biopharmacologiques, les produits alimentaires, les tests environnementaux, les diagnostics cliniques, les tests pour consommateurs et l’offre de technologies de tests pour industriels;

- Montée en puissance internationale de l’activité, de 6,7 Mds€, généré par l’Europe pour 20 % des ventes et l’Amérique du nord pour 32 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur le maillage des marchés par les laboratoires « spoke » de fourniture de tests simples et par les centres de compétence « hubs », sur l’innovation, sur la croissance externe et sur la propriété des actifs immobiliers ;

- Capital contrôlé par la famille fondatrice Martin (33 % du capital et plus de 50 % des droits de vote), Gilles Martin étant directeur général ;

- Bilan solide avec une dette nette stable de 2,6 Mds€, soit un effet de levier de 1,5 à fin juin.

Enjeux

- Stratégie de croissance : 3 piliers : l’autonomie des entités opérationnelles – 900 laboratoires dans 54 pays, l’innovation et la pénétration du marché asiatique / objectif financier : pour 2023, revenus de 6,55 Mds€ et bénéfice opérationnel de 1,58 Md€ et, pour 2024, revenus de 7,25 Mds€ et bénéfice opérationnel de 1,75 Md€ ;

- Stratégie d’innovation intégrée au modèle d’affaires : partenariats anciens et solides avec les institutions de recherche, donnant un avantage concurrentiel : étendue des bases de données BioPrint / support technologique LIMS au réseau de laboratoires et accompagnement des start-up (201 en vingt ans) / renforcement de la cybersécurité ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone pour 2025 via : la généralisation de la mesure des émissions générées par chacun des sites / le recours aux crédits carbone, la participation au fonds Livelihood Carbon / la gestion circulaire ;

- Retombées du partenariat de la filiale américaine Viracor avec les universités Cornell et Stanford ;

- Légitimité scientifique et stratégique forte et portefeuille de + 300 000 méthodes d’analyse.

- Activité en grande partie résiliente (75% des revenus, hors Covid) et fortes barrières à l’entrée.

Défis

- Activité marquée par une forte saisonnalité, avec des débuts d’année poussifs et sensibilité aux conditions climatiques rigoureuses;

- Confirmation de la montée en puissance des marchés asiatiques, de la biopharmacie, des diagnostics in vitro, des sciences de la vie ;

- Ruptures dans les chaînes d’approvisionnement en Europe compensées par l’activité de test Covid ;

- Intégration des 33 acquisitions réalisées au 1 er semestre ;

- Après une hausse de 4,3 % du chiffre d’affaires, relèvement des objectifs 2022 d’un chiffre d’affaires de 6,7 Mds€ (dont 600 M€ liés au Covid), d’un revenu d’exploitation de 1,6 Md€ et d’un autofinancement libre de 900 M€.

