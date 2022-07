Eurofins Scientific, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du mercredi 27 juillet 2022

(AOF) - (- 7,20% à 75,52 euros)

Le titre d'Eurofins Scientific baisse malgré des résultats semestriels supérieurs aux attentes des analystes et un relèvement de ses objectifs annuels. Le titre pâtit d'une certaine volatilité sur l'année de façon générale.

Points clés

- 1 er mondial, créé en 1987, de la bio-analyse intervenant dans les services biopharmacologiques, les produits alimentaires, les tests environnementaux, les diagnostics cliniques, les tests pour consommateurs et l’offre de technologies de tests pour industriels;

- Montée en puissance internationale de l’activité, de 6,7 Mds€, généré par l’Europe pour 20 % des ventes et l’Amérique du nord pour 32 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur le maillage des marchés par les laboratoires « spoke » de fourniture de tests simples et par les centres de compétence « hubs », sur l’innovation, sur la croissance externe et sur la propriété des actifs immobiliers ;

- Capital contrôlé par la famille fondatrice Martin (33 % du capital et plus de 50 % des droits de vote), Gilles Martin étant directeur général ;

- Solidité financière avec une dette nette stable à 2,2 Mds€, soit un effet de levier de 1,2, un autofinancement libre de 1 Md€ et 1,5 Md€ de disponiblités.

Enjeux

- Stratégie fondée sur trois piliers : l’autonomie des entités opérationnelles –900 laboratoires dans 54 pays, l’innovation et la pénétration du marché asiatique ;

- Stratégie d’innovation intégrée au modèle d’affaires : partenariats anciens et solides avec les institutions de recherche, donnant un avantage concurrentiel / étendue des bases de données BioPrint / support technologique LIMS au réseau de laboratoires et accompagnement des start-ups (201 en vingt ans) / renforcement de la cybersécurité ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone pour 2025 via : la généralisation de la mesure des émissions générées par chacun des sites / le recours aux crédits carbone, la participation au fonds Livelihood Carbon / la gestion circulaire;

- Légitimité scientifique et stratégique forte et portefeuille de + 300 000 méthodes d’analyse;

- Activité en grande partie résiliente (75% des revenus, hors Covid) et fortes barrières à l’entrée.

Défis

- Activité marquée par une forte saisonnalité, avec des débuts d’année poussifs et sensibilité aux conditions climatiques rigoureuses;

- Après la forte contribution de l’activité Covid (1,4 Md€ de revenus en 2021), montée en puissance attendue des marchés asiatiques, de la biopharmacie, des diagnostics in vitro, des sciences de la vie ;

- Intégration des 38 acquisitions réalisées en 2021 et des 8 réalisées en janvier-février 2022;

- Objectifs, rehaussés, y compris acquisitions : 2022 : chiffre d’affaires de 6,5 Mds€ et bénéfice opérationnel de 1,5 Md€ / 2023 : chiffre d’affaires de 6,55 Mds€ et bénéfice opérationnel de 1,58 Md€ / 2024 : chiffre d’affaires de 7,25 Mds€ ) et bénéfice opérationnel de 1,75 Md€ ;

- Suspension du dividende.

