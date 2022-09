Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins Scientific: nouveau test pour les greffes du foie information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 10:23









(CercleFinance.com) - Transplant Genomics, une filiale d'Eurofins Scientific, a annoncé vendredi le lancement de 'Trugraf Liver', un nouvel outil d'analyse de l'expression des gènes destiné à optimiser les traitements immunosuppresseurs chez les patients greffés du foie.



Dans un communiqué, Eurofins rappelle que les immunosuppresseurs jouent un rôle essentiel en vue de protéger les patients contre un rejet de greffe suite à une transplantation du foie.



En raison des complications liées à l'utilisation de ces traitements, les médecins doivent parfois faire le choix de réduire l'immunosuppression afin de minimiser ces effets indésirables, explique le groupe.



Jusqu'à présent, l'optimisation de l'immunosuppression reposait en grande partie sur un processus de tâtonnement, indique Eurofins, qui estime que cette approche est appelée à changer avec la commercialisation de ce test sanguin permettant l'identification de biomarqueurs génétiques.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +1.97%