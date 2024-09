Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurofins Scientific: nouveau programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific fait part du lancement d'un troisième programme de rachat d'actions pour un montant maximum représentant jusqu'à 2% de son capital, programme qui commencera ce 2 septembre pour s'achever le 31 août 2026.



Les actions ainsi rachetées serviront avant tout à couvrir les obligations liées à ses plans de rémunération à long terme, mais pourront aussi être annulées, utilisées pour financer partiellement des acquisitions ou pour d'autres objectifs approuvés par son conseil.



Un mandat est confié à un prestataire indépendant de services financiers pour exécuter la première tranche de ce programme, sur une durée maximale d'un mois et pour un volume d'au plus 1,47 million d'actions, soit 0,76% du capital d'Eurofins.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC 51,38 EUR Euronext Paris -0,50%