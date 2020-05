EUROFINS SCIENTIFIC lève 600 millions d'euros

(AOF) - Eurofins Scientific, spécialiste des tests bioanalytiques, a annoncé avoir levé 600 millions d'euros lors de sa dernière émission publique d'obligations senior non garanties en euros. Les obligations ont une maturité de 6,2 ans (échéance 17 juillet 2026) et porteront un taux fixe annuel de 3,875%. La demande de souscription a été plus de deux fois supérieure à l'opération.

Le but de cet exercice de refinancement est d'augmenter la maturité moyenne des instruments de dette d'Eurofins et de gérer de manière proactive le refinancement de ses obligations de 500 millions d'euros à échéance du 27 janvier 2022 et de ses obligations de 500 millions d'euros à échéance du 30 janvier 2023, qui font actuellement l'objet d'offres publiques d'achat, dont les résultats devraient être annoncés le 14 mai 2020.

