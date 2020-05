Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins Scientific lève €535 mlns pour développer ses tests du coronavirus Reuters • 19/05/2020 à 09:01









PARIS, 19 mai (Reuters) - Eurofins Scientific EUFI.PA a annoncé lundi avoir levé 535 millions d'euros via l'émission de nouvelles actions, un financement destiné à accroître ses capacités de tests de dépistage du coronavirus. Le laboratoire d'analyses a émis un million de nouvelles actions auprès d'investisseurs institutionnels au prix de 535 euros par action, représentant une décote de 7,2% par rapport au cours de clôture de lundi. Berenberg et Credit Suisse ont agi en tant que coordinateurs et teneurs de livre conjoints pour le placement. (Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIF Euronext Paris -6.90%