Eurofins Scientific: le titre avance, un analyste en renfort

(CercleFinance.com) - Le titre Eurofins Scientific s'inscrit en hausse mardi à la Bourse de Paris, porté par des commentaires positifs des analystes de Barclays.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, la banque d'affaires britannique fait valoir que les résultats de 3ème trimestre comme la récente journée d'investisseurs du groupe ont mis en lumière des progrès au niveau des prix et une attention accrue sur les marges bénéficiaires en Europe.



'En dépit de la volatilité de son cours de Bourse, Eurofins est une entreprise durable et défensive que nous estimons être en mesure de générer une rentabilité totale pour l'actionnaire (TSR) autour de 15% au cours des années qui viennent', souligne Barclays.



S'il réitère sa recommandation 'surpondérer' sur le titre, l'établissement londonien dit ajuster son objectif de cours à 60 euros, contre 70 euros précédemment.



Vers 12h30, l'action du spécialiste de la bio-analyse avance de 0,7%, mais accuse encore un repli de 25% depuis le début de l'année.





