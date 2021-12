Eurofins Scientific lance deux nouveaux tests PCR

(AOF) - Eurofins Technologies a annoncé le lancement de deux tests RT-PCR pour diagnostiquer avec précision les maladies respiratoires causées par le SRAS-CoV-2, le virus de la grippe ou le VRS. Ces nouveaux kits multiplex marqués CE ont été spécialement conçus pour détecter et différencier trois infections virales dans la même série de PCR. Les deux kits peuvent être traités en parallèle sur la même plaque, en utilisant le même profil de température, et fournissent des résultats en 1 heure environ.

Ces nouveaux kits multiplex marqués CE ont été spécialement conçus pour détecter et différencier trois infections virales dans la même série de PCR. Le test RT-PCR Mplex SARS-CoV-2+, Flu A, Flu B (C1) facilite la différenciation, en une seule réaction, entre la grippe A, la grippe B et le SARS-CoV-2, avec la détection simultanée de deux cibles du SARS-CoV-2 (gène N + gène RdRP) comme recommandé par l'OMS.

