Eurofins Scientific, Fnac Darty, Klea - les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Eurofins Scientific

Eurofins Scientific annonce la disponibilité de son test PCR innovant pour la détection qualitative simultanée du virus mpox et sa différenciation des autres virus de la famille orthopox (variole, cowpox, buffalopox, etc.) : le test Mplex Mpox, Orthopox. Eurofins met ce nouveau test à la disposition de ses laboratoires au service des autorités sanitaires du monde entier, lorsque cela est nécessaire et applicable. Le groupe a mis de côté des contingents de kits de test pour les donner aux autorités sanitaires des pays africains qui pourraient avoir besoin de ces tests.

Fnac Darty

Fnac Darty annonce avoir reçu l'approbation de la Consob concernant son offre pour le rachat d' Unieuro. Il est fait référence à l'offre publique d'achat et d'échange volontaire régie par les articles 102 et 106, paragraphe 4, du décret législatif italien n°. 58 du 24 février 1998, tel qu'ultérieurement incorporé et modifié, lancée par Fnac Darty SA et Ruby Equity Investment S.à r.l. sur l'ensemble des actions ordinaires d'Unieuro S.p.A. non encore détenues par les offrants, y compris les actions auto-détenues ou qui seront auto-détenues, directement ou indirectement, par Unieuro.

Klea

Klea Holding annonce le lancement de son premier CLN (Credit-Linked Note) et devient ainsi la première small cap française à accéder à cette catégorie de moyens de financement. L’ex-Visiomed, centré sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises, précise que ce CLN sera dédié au refinancement de la dette existante de la société et au soutien de la croissance et l'expansion de la société au Moyen-Orient et en France. Ce CLN de 2 ans est assorti d'un coupon annuel de 12% pendant toute la durée de l'investissement, le capital étant restitué aux investisseurs à l'échéance.