Eurofins Scientific: extension de capacités aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Eurofins EAG Laboratories annonce étendre ses capacités de test de matériaux de batterie grâce à un nouveau laboratoire dédié de 6.600 mètres carrés à Sunnyvale (Californie) et un nouvel espace de 6.500 mètres carrés sur son site de Syracuse (Etat de New York).



Le groupe souligne que ses capacités traitent des besoins en tests de matériaux sur l'ensemble du cycle de vie des batteries de toutes tailles, allant de la pile-bouton aux packs de batteries pour véhicules électriques.



'Les scientifiques d'Eurofins EAG Laboratories possèdent des décennies d'expérience dans la recherche et la résolution de défis dans l'industrie des batteries, de la pureté des matières premières à l'analyse de défauts', ajoute-t-il.





