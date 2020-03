EUROFINS SCIENTIFIC : Ebitda ajusté 2019 au delà de l'objectif du groupe

(Crédits photo : Crédit Eurofins - )

(AOF) - Eurofins Scientific a publié un Ebitda ajusté 2019 de 883 millions d'euros, en hausse de 22,6% par rapport à 2018. Ce résultat se situe au delà de l'objectif de 850 millions du groupe. La marge d'Ebitda ajusté est en hausse de 10 points de base à 19,10%. Le groupe anticipe pour 2020 des revenus de 5 milliards d'euros, un Ebitda ajusté de 1,1 milliard et 500 millions de cash flow libre. Pour 2021, les objectifs de la société sont de 5,45 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un Ebitda ajusté de 1,25 milliard ainsi qu'un flux de trésorerie disponible de 600 millions.

Les revenus de l'entité pour 2019 sont en hausse de 20,7% à 4,563 milliards d'euros.

Le cash flow libre 2019 en base constante IFRS 16 du prestataire de services bio-analytiques est de 226 millions.

Le comité d'entreprise de la société proposera un versement de dividende de 3,45 euros par action, en augmentation de 20%, à la prochaine assemblée générale des actionnaires. Ce dividende représente 42% du bénéfice par action de base publié pour l'exercice 2019.

" Le groupe a été victime d'une cyber-attaque criminelle le 2 juin 2019. Celle-ci a sévèrement touché plusieurs laboratoires du Groupe et a temporairement arrêté ou réduit la production. Cela a eu un impact significatif sur les performances financières de la société en 2019. Bien que les opérations aient repris pour la plupart en deux semaines, de nombreuses activités d'Eurofins ressentaient encore l'impact négatif de ces interruptions de service et des efforts qui ont suivi pour durcir les systèmes informatiques jusqu'au second semestre 2019. La bonne performance réalisée au quatrième trimestre malgré cet incident est encourageante et constitue une indication du dynamisme et de la résilience des marchés d'Eurofins " a déclaré Gilles Martin, son président directeur général.

