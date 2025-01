Eurofins, Sanofi, Stmicroelectronics...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Eurofins Scientific

Eurofins Scientific a enregistré un chiffre d'affaires de 6,95 milliards d'euros, soit une hausse de 6,7% en glissement annuel et de 4,7% en croissance organique. Le groupe établit "un nouveau record et dépasse le niveau record de chiffre d'affaires d'Eurofins lié à la pandémie Covid-19". L'Ebitda ajusté ressort à 1,55 milliard d'euros, soit une progression de 13,8% en glissement annuel et de 67% par rapport aux 931 millions d'euros enregistrés avant la pandémie de Covid-19 au cours de l'exercice 2019, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11%.

Forsee Power

Forsee Power, spécialiste des systèmes de batteries pour les véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce le lancement de Pulse Plus, son nouveau système de batteries haute puissance conçu pour répondre aux besoins les plus exigeants des véhicules lourds hybrides ou 100% batteries. Pulse Plus dans sa première version de 26 kWh, représente la nouvelle génération de batteries haute puissance Pulse, enrichie de fonctionnalités avancées en matière de sécurité, maintenabilité et robustesse.

Hexaom

Hexaom a finalisé la prise de participation de 75,5% du capital du groupe HDV. Dirigé par son fondateur et Président, Didier Vicens, âgé de 50 ans, le groupe HDV a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros et dispose d'une structure financière très saine. Cette acquisition sera immédiatement relutive. Didier Vicens et trois managers restent actionnaires du groupe HDV à hauteur de 24,5% du capital. Ils conservent leurs fonctions et se sont engagés à accompagner le développement du groupe sur les prochaines années.

Maurel & Prom

Après intégration de 39 millions de dollars de revenus relatifs aux activités de services (activités de forage au Gabon et support aux opérations de l'entreprise mixte Petroregional del Lago au Venezuela), le chiffre d'affaires consolidé de Maurel & Prom (M&P) pour l'année 2024 s'établit à 808 millions de dollars, soit une hausse de 19%. Le groupe affiche une situation de trésorerie nette positive de 33 millions de dollars au 31 décembre 2024, contre une situation de dette nette de 120 millions de dollars au 31 décembre 2023.

Mersen

Mersen annonce un chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2024 de 1,244 milliard d'euros, en croissance organique de 2,6% par rapport à 2023, dont plus de 2% sont liés à des augmentations de prix. Les ventes du pôle Advanced Materials s'élèvent à 690 millions d'euros, en croissance organique de 2,6% sur la période. Comme attendu, les ventes pour le marché du solaire et des semi-conducteurs en silicium sont atténuées par le niveau élevé des stocks. La croissance est particulièrement dynamique sur le marché des transports (aéronautique, ferroviaire).

OSE Immunotherapeutics

La biotech qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) salue "une étape importante vers la médecine de précision et soutient le développement d'une immunothérapie personnalisée permettant d'apporter des meilleurs résultats thérapeutiques aux patients souffrant de maladies inflammatoires à médiation immunitaire".

Sanofi

Le chiffre d'affaires de Sanofi en 2024 s'élève à 41,1 milliards d'euros, en hausse de 11,3 % à taux de change constant. Le résultat net (IFRS publié) a progressé de 6,4% à 5,74 milliards d'euros. Le bénéfice net par action (BNPA) des activités ressort à 7,12 euros, soit une hausse de 4,1% à taux de change constant et une baisse de 1,8 % à données publiées, dépassant les prévisions. Le résultat opérationnel des activités augmente de 7,6% à taux de change constant à 11,34 milliards d'euros.

Quadient

Quadient, plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce la signature d'un contrat avec l'un des plus grands cabinets d'avocats spécialisés en dommages corporels aux États-Unis, après des années de collaboration avec un autre fournisseur historique. Dans le cadre de cet accord de plus d'un million de dollars, le cabinet déploie près de 100 systèmes d'affranchissement Quadient iX-Series, intégrés au logiciel cloud S.M.A.R.T. de gestion des expéditions et de comptabilité.

STMicroelectronics

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 de STMicroelectronics a diminué de 23,2% pour s'établir à 13,27 milliards de dollars. La marge d'exploitation est ressortie à 12,6%, soit un recul par rapport à 2023 : +26,7%. Le résultat net a diminué de 63% pour s'établir à 1,56 milliard de dollars. Le groupe a investi 2,53 milliards de dollars en Capex net (non-U.S. GAAP) tout en générant un free cash-flow (non-U.S. GAAP) de 288 millions de dollars.

Sogeclair

Sogeclair a enregistré une progression de son chiffre d'affaires consolidé 2024 de 6,1% à 157 millions d'euros. C'est le 15ème trimestre consécutif de hausse du chiffre d'affaires (+2,5% au quatrième trimestre malgré un effet de base défavorable). Cette croissance est portée par les marchés de l'aviation d'affaires (42,2% du CA) en hausse de 17,1%, par le secteur de la défense (5,6% du CA) en forte croissance de 24% et le spatial (2,4% du CA) en croissance de 10%.

Solutions 30

Pour l'ensemble de l'exercice 2024, le chiffre d'affaires consolidé de Solutions30 s'établit à 994,6 millions d'euros, soit une baisse de 5,9% par rapport à 2023. Cette évolution inclut une contraction organique de 6,5%, l'impact des récentes acquisitions pour +0,2% ainsi qu'un effet de change favorable de +0,4%. Pour l'année 2024, Solutions30 confirme ses perspectives d'une amélioration de la marge d'Ebitda ajusté du groupe, ainsi que d'une progression de l'Ebitda ajusté en valeur, en dépit de la baisse du chiffre d'affaires enregistrée.

Voltalia

Le chiffre d'affaires 2024 de Voltalia s'établit à 546,6 millions d'euros, en progression de 10% par rapport à 2023 (+14% à taux de change constants), porté par une forte croissance des ventes d'énergie de 20% sur l'année 2024 (+25% à taux de change constants). Les ventes d'énergie et les services (après éliminations) contribuent respectivement à hauteur de 66% et de 34% du chiffre d'affaires de l'année 2024. Géographiquement, le chiffre d'affaires se répartit à 59% en Europe, 36% en Amérique latine et 5% en Afrique.