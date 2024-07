Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurofins : ricoche sous 49E, s'alourdit sous 47,9E information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 16:45









(CercleFinance.com) - Eurofin ricoche sous 49E et s'alourdit sous 47,9E: le rebond en 'W' amorcé sur 44,2E/44,5E les 24 juin et 3 juillet s'interrompt mais la dynamique haussière pourrait se réactiver au-delà de 49,05E en direction de 52E (plancher du 14 juin 2024 et 4 octobre 2023).





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC 47,68 EUR Euronext Paris -2,73%