Eurofins révise à la hausse ses objectifs sur 2021

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 3 272 millions d'euros au 1er semestre 2021, en hausse de 41% par rapport au 1er semestre 2020. L'EBITDA ajusté ressort à 1 008 millions d'EUR au 1er semestre 2021 (+104% en glissement annuel), soit une marge d'EBITDA ajusté de 30,8%. Le bénéfice par action (BPA) a augmenté de 317 % pour atteindre le chiffre record de 2,17 euros au premier semestre 2021, contre 0,52 euro au premier semestre 2020. Eurofins revoit à la hausse ses objectifs de chiffre d'affaires pour l'exercice 2021 de 13% à 6 150 millions d'euros et d'EBITDA ajusté de 36% à 1 700 millions d'euros.

