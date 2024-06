Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurofins : replonge de -15% vers 44,80E information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 09:48









(CercleFinance.com) - Eurofins replonge de -15% vers 44,80E (réservation à la baisse), sans nouvelles 'officielles' émanant de la société : des rumeurs de vente à découvert (par un fonds 'bien informé', mais motif à déterminer) circulent sur Internet.

Le titre qui casse son plancher crucial des 45,3E du 27/10/2023 est au plus bas depuis le 24 avril 2020 (et le plancher des 44,25E).



En cas d'enfonce ment des 44E, le support suivant se matérialiserait à 39,8E: il s'agit du support majeur long terme du 12 mars 2020.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC 40,68 EUR Euronext Paris -22,87%