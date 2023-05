Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : remonte au contact du palier des 63E information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 13:30









(CercleFinance.com) - Eurofins oscille depuis le 8 mars entre un plancher de 58,9E (déjà testé dès le 29/09/2022) et une résistance à 63E (sauf une brève poussée vers 65E le 8 mai).

En de franchissement des 65E, le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 66E du 28 février puis la zone de résistance des 69E





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +2.67%