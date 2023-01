Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins: refranchit les 68E mais 69E sera décisif information fournie par Cercle Finance • 09/01/2023 à 12:49









(CercleFinance.com) - Eurofins refranchit les 68E et va s'attaquer à la résistance majeure des 69E du 5 décembre.

Eurofins rencontrerait une forte résistance sur le palier des 72E, testé le 14 novembre et le 25 août dernier, ce serait ensuite au tour des 78E (août).





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +3.30%