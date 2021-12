Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : refranchit les 110E et peut viser les 115E information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 10:50









(CercleFinance.com) - Eurofins refranchit les 110E et repart à l'assaut des 115E, l'ex-zénith d'ouverture du 25/11.

L'étape suivante consistera à retracer les 120E, ex-zénith du 15/08, ex-plancher du 15/09.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +1.19%