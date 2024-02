Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurofins: recul de 10% de l'EBITDA ajusté en 2023 information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific publie un profit net ajusté de 568 millions d'euros pour l'année écoulée, soit 2,71 euros par action, ainsi qu'un EBITDA ajusté en repli de 9,9% à 1,36 milliard, dans le haut toutefois de sa fourchette-cible de 1,32-1,37 milliard.



A 6,51 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du prestataire de services de bio-analyse s'est tassé de 2,9% du fait de la chute des revenus liés aux tests et réactifs de la Covid-19, ceux de son activité principale ayant par contre augmenté de 7,1% en organique.



Un dividende de 0,50 euro par action au titre de 2023 sera proposé à l'AG prévue le 25 avril, en augmentation de 74% par rapport à 2018 (le dernier avant la pandémie de Covid-19), soit un taux de croissance annuel moyen de 11,7%.



Eurofins vise un EBITDA ajusté entre 1,525 et 1,575 milliard d'euros, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 7,075 et 7,175 milliards, pour 2024. Il confirme en outre ses objectifs 2027 d'une marge d'EBITDA ajusté de 24% pour un CA approchant les 10 milliards.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris -12.24%