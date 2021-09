Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : rechute sous les 120E, 'M' baissier en formation information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 12:47









(CercleFinance.com) - Eurofins rechute sous les 120E et menace clairement le support des 120,8E du 14/09. La situation est d'autant plus tendue que le titre dessine l'ébauche d'un parfait double-top sous 127,5/127,6E les 9 et 21/09. La validation de ce 'M' baissier déboucherait sur le re-test des 111E et plus probablement le comblement du 'gap' des 103,02E du 4 août.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris -2.36%