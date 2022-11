Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : rechute lourdement sous 66E information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 11:17









(CercleFinance.com) - Eurofins rechute lourdement sous 66E et pourrait invalider le scénario haussier découlant de la sortie par le haut d'un triangle (au-delà de 15,7E) en direction de 71,2E, voir 72,3E.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris -2.72%