(CercleFinance.com) - Eurofins chute lourdement après cassure du plancher annuel des 79E du 8 mars : le titre teste déjà le support des 73,5E du 6 février 2021 63E.

Le prochain palier de soutien se dessine vers 63E (il s'agit de celui du 4 décembre 2020).





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris -4.27%