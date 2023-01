Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins: réalise une émission obligataire de 600 ME information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 18:21









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce avoir levé 600 millions d'euros lors de sa dernière émission d'obligations hybrides en euros. La transaction a été bien accueillie et plus de 2,7 fois sursouscrite.



Cette nouvelle série d'obligations portera un coupon annuel fixe de 6,75% pendant les 5,5 premières années (jusqu'au 24 juillet 2028), date à laquelle Eurofins pourra choisir de les rembourser.



Le produit des obligations est disponible pour les besoins généraux de l'entreprise. En dehors du remboursement prévu des 183 millions d'euros d'obligations hybrides remboursables le 29 avril 2023, Eurofins n'a pas de besoins de refinancement majeurs jusqu'à l'échéance des 448 millions d'euros d'obligations senior en euros le 25 juillet 2024.





