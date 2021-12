Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : pullback sur 105E information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 10:43









(CercleFinance.com) - Eurofins amorce un pullback sur 105E, confirmant son incapacité à refranchir la zone des 113E depuis la mi-septembre.

Le titre devrait pouvoir reprendre appui sur les 102E (testé à de nombreuses reprises depuis le 28/10) et devra préserver les 100E (plancher du 5/11) pour éviter une rechute vers 88,5E, ex-zénith de mi-avril.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris -1.99%