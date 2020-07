EUROFINS publie une méthode de détection précoce des propagateurs asymptomatiquesdu SRAS-CoV-2

(AOF) - Eurofins a annoncé le lancement de Covid-19 Sentinel dans le monde dans le cadre de son programme SAFER@WORK. Grâce à une gamme complète de solutions d'analyse, notamment l'analyse des eaux usées, des surfaces en milieu de travail et des masques usagés, Eurofins Covid-19 Sentinel permet d'alerter rapidement sur la présence du SRAS-CoV-2 sur un site donné (par exemple une ville, des usines, des établissements scolaires, des sites gouvernementaux et de services publics, des maisons de retraite), avant que le virus ne se propage trop largement.

Ainsi si des résultats positifs sont constatés, les employés présents dans les locaux testés peuvent être isolés et il leur est conseillé de se faire tester par RTPCR clinique.

Le prestataire de services bio-analytiques précise qu'à la suite d'une étude approfondie portant sur plus de 6 300 tests PCR réalisés dans neuf bureaux et sites industriels en Europe et en Amérique du Nord, Eurofins a démontré que ses tests Covid-19 Sentinel RT-PCR Eurofins pour les surfaces environnementales peuvent contribuer à la détection des virus asymptomatiques.

AOF - EN SAVOIR PLUS